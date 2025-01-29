Турнир ATP-250 в Монпелье: результаты игрового дня 28 января

Во вторник, 28 января, завершился второй игровой день на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Теннис. ATP-250. Монпелье (Франция). Результаты 28 января:

Кристофер Юбэнкс (США) — Алибек Качмазов (Россия) — 7:5, 6:4;

Борна Чорич (Хорватия) — Констан Лестьенн (Франция) — 3:6, 5:7;

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 7:5, 6:3;

Маттия Беллуччи (Италия) — Люка Пуй (Франция) — 6:4, 6:4;

Адриан Маннарино (Франция) — Ришар Гаске (Франция) — 3:6, 2:6;

Гарол Майо (Франция) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:7 (2:7), 6:2, 1:6.

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Александр Бублик из Казахстана.