Турнир ATP-250 в Монпелье: результаты игрового дня 28 января
Во вторник, 28 января, завершился второй игровой день на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Теннис. ATP-250. Монпелье (Франция). Результаты 28 января:
- Кристофер Юбэнкс (США) — Алибек Качмазов (Россия) — 7:5, 6:4;
- Борна Чорич (Хорватия) — Констан Лестьенн (Франция) — 3:6, 5:7;
- Таллон Грикспор (Нидерланды) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 7:5, 6:3;
- Маттия Беллуччи (Италия) — Люка Пуй (Франция) — 6:4, 6:4;
- Адриан Маннарино (Франция) — Ришар Гаске (Франция) — 3:6, 2:6;
- Гарол Майо (Франция) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:7 (2:7), 6:2, 1:6.
Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Александр Бублик из Казахстана.
Материалы по теме
Комментарии