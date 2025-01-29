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«Кого мы обманываем?» Курье признал, что он и эксперты болели за Киз в финале AO-2025

«Кого мы обманываем?» Курье признал, что он и эксперты болели за Киз в финале AO-2025
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джим Курье признался, что он, как и многие завершившие карьеру звёзды тенниса, в финале женского Australian Open — 2025 поддерживал 29-летнюю американку Мэдисон Киз, которая выиграла свой дебютный «Шлем».

Киз (на тот момент 14-я ракетка мира) со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграла прошлогоднюю чемпионку, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (1).

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«История Мэдисон о том, как она преодолела всё, чтобы присоединиться к этому клубу [чемпионок ТБШ], была слишком трогательной, чтобы не поддерживать её.

Мы кричали, мы вопили во время двух последних ударов на её подаче, виннерсы с форхенда были просто безумными. Мы жили и умирали вместе с ней, что, конечно, не беспристрастно, это не журналистика. Но мы же теннисисты на пенсии, мы не журналисты, кого мы обманываем? Было очень весело наблюдать за концовкой этой встречи. Мэдисон Киз выиграла этот матч самым эффектным и ярким образом», — приводит слова Курье We Love Tennis со ссылкой на эфир Eurosport.

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