Турнир WTA-500 в Линце: результаты игрового дня 28 января

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28 января завершился второй игровой день на женском теннисном турнире категории WTA-500 в австрийском Линце. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся матчей первого круга в одиночном разряде.

Теннис. Линц (Австрия). Результаты 28 января:

Клара Таусон (Дания) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:3, 6:3.

Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Антония Ружич (Хорватия) — 3:6, 4:6.

Ребекка Шрамкова (Словакия) — Элизабетта Коччаретто (Испания) — 7:5, 7:5.

Лулу Сун (Новая Зеландия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 3:6, 3:6.

Александра Саснович (Беларусь) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:3, 7:6 (7:3).

Юлия Грабер (Австрия) — Анастасия Потапова (Россия) — 2:6, 2:6.

Ева Лис (Германия) — Петра Мартич (Хорватия) — 4:6, 7:5, 3:6.

Даяна Ястремская (Украина) — Лючия Бронцетти (Италия) — 7:6 (8:6), 7:5.

Турнир категории WTA-500 в Линце проходит с 27 января по 2 февраля.

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