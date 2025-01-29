Турнир WTA-250 в Сингапуре: расписание игрового дня 29 января

Сегодня, 29 января, состоится третий игровой день на хардовом турнире категории WTA-250 в Сингапуре. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Теннис. Турнир ATP-250, Сингапур. 2-й круг, 29 января (время — московское):

9:10. Мария-Камилла Осорио-Серрано (Колумбия) — Доминика Шалькова (Чехия);

10:30. Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) — Кристина Букша (Испания);

13:00. Анна Калинская (Россия) — Симона Вальтерт (Швейцария);

14:30. Мария Тимофеева (Россия) — Энн Ли (США).

Турнир в Сингапуре проходит впервые. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 094. Первой сеяной турнира является Анна Калинская.