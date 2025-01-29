Турнир WTA-500 в Линце: расписание игрового дня 29 января
В среду, 29 января, пройдут матчи турнира WTA-500 в Линце. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей в женском одиночном разряде.
Теннис. Линц. Женщины. Расписание на 29 января (время — московское):
- 14:00. Катержина Синякова (Чехия) — Элина Аванесян (Армения).
- 16:00. Синья Краус (Австрия) — Анна Блинкова (Россия).
- 18:00. Клара Таусон (Дания) — Сорана Кырстя (Румыния).
- 20:00. Виктория Томова (Болгария) — Мария Саккари (Греция).
- 21:30. Ребекка Шрамкова (Словакия) — Анастасия Потапова (Россия).
Теннисный турнир в Линце 2025 года пройдёт с 27 января по 2 февраля. В основную сетку соревнований попали три российские теннисистки: Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Анна Блинкова. Действующей чемпионкой турнира в Линце в одиночном разряде является россиянка Анастасия Потапова.
Материалы по теме
Комментарии