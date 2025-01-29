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Турнир WTA-500 в Линце: расписание игрового дня 29 января

Турнир WTA-500 в Линце: расписание игрового дня 29 января
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В среду, 29 января, пройдут матчи турнира WTA-500 в Линце. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей в женском одиночном разряде.

Теннис. Линц. Женщины. Расписание на 29 января (время — московское):

  • 14:00. Катержина Синякова (Чехия) — Элина Аванесян (Армения).
  • 16:00. Синья Краус (Австрия) — Анна Блинкова (Россия).
  • 18:00. Клара Таусон (Дания) — Сорана Кырстя (Румыния).
  • 20:00. Виктория Томова (Болгария) — Мария Саккари (Греция).
  • 21:30. Ребекка Шрамкова (Словакия) — Анастасия Потапова (Россия).

Теннисный турнир в Линце 2025 года пройдёт с 27 января по 2 февраля. В основную сетку соревнований попали три российские теннисистки: Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Анна Блинкова. Действующей чемпионкой турнира в Линце в одиночном разряде является россиянка Анастасия Потапова.

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