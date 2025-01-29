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Турнир ATP-250 в Монпелье: расписание игрового дня 29 января

Турнир ATP-250 в Монпелье: расписание игрового дня 29 января
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Сегодня, 29 января, состоится третий игровой день на хардовом турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Теннис. Турнир ATP-250, Монпелье (Франция). 29 января (время — московское):

  • 14:30. Николоз Басилашвили (Грузия) — Михаил Кукушкин (Казахстан).
  • 16:00. Александр Ковачевич (США) — Давид Гоффен (Бельгия).
  • 16:30. Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Кентен Алис (Франция).
  • 17:30. Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Констан Лестьенн (Франция).
  • 18:00. Андрей Рублёв (Россия) — Кристофер Юбэнкс (США).
  • 20:30. Артур Казо (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
  • 22:00. Александр Бублик (Казахстан) — Доминик Кёпфер (Германия)

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. На нём сыграет 10-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.

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