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«Добро пожаловать!» Чемпионка ТБШ поздравила Андрееву с заключением контракта с Rolex

«Добро пожаловать!» Чемпионка ТБШ поздравила Андрееву с заключением контракта с Rolex
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Бывшая первая ракетка мира, двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса поздравила 15-ю ракетку мира 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву с заключением рекламного контракта с премиальным брендом часов Rolex.

«Добро пожаловать в семью! Это потрясающе», — написала Мугуруса в комментариях под публикацией Андреевой.

В активе 17-летней Мирры Андреевой есть один титул на уровне WTA в одиночном разряде. Она завоевала его в 2024 году на турнире категории WTA-250 в Яссы (Румыния). Лучшим достижением россиянки на турнирах «Большого шлема» является полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024.

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