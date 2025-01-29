«Добро пожаловать!» Чемпионка ТБШ поздравила Андрееву с заключением контракта с Rolex

Бывшая первая ракетка мира, двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса поздравила 15-ю ракетку мира 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву с заключением рекламного контракта с премиальным брендом часов Rolex.

«Добро пожаловать в семью! Это потрясающе», — написала Мугуруса в комментариях под публикацией Андреевой.

В активе 17-летней Мирры Андреевой есть один титул на уровне WTA в одиночном разряде. Она завоевала его в 2024 году на турнире категории WTA-250 в Яссы (Румыния). Лучшим достижением россиянки на турнирах «Большого шлема» является полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024.