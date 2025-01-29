«Всё сильно замедлилось». Шаповалов связал падение своих результатов с качеством мячей

Бывшая девятая ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов заявил, что перестал прогрессировать в игре из-за качества мячей.

«В последние два года всё сильно замедлилось. После ковида мячи стали лететь намного медленнее. К сожалению, это не идёт на пользу таким игрокам, как я и Феликс (Оже-Альяссим).

Мне пришлось стать намного терпеливее и добавить разнообразия в игру. Я больше не могу просто выполнять мощные удары, потому что они не так эффективны, особенно если вы стоите далеко от задней линии. Три или четыре года назад я мог быстро переходить из обороны в атаку, используя только свою мощь. Теперь нужно строить розыгрыши, играть по углам, использовать резаные удары. Каждому пришлось добавить много разнообразия в свою игру», — приводит слова Шаповалова Tennis World USA.