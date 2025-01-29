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«Мне тоже было больно». Циципас эмоционально высказался о взаимоотношениях с отцом

«Мне тоже было больно». Циципас эмоционально высказался о взаимоотношениях с отцом
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Представитель Греции 11-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о решении прекратить сотрудничество с отцом Апостолосом.

«Думаю, многое изменилось за пределами корта, что повлияло на мою игру. Я размышлял о ситуации, которая произошла у меня с моим отцом, ведь он был со мной с самого начала. Очевидно, мы испытали множество переживаний. Отец оказал мне огромную поддержку, но он очень эмоциональный человек. Некоторые люди не осознают, что он слишком эмоциональный, чтобы быть рядом с ним. В этом году я решил прекратить сотрудничество с отцом. Возможно, он совершал ошибки чаще, чем обычно. Я уже много лет хотел пойти своим путём, но мне было трудно отстраниться и отпустить его. Я видел, что он больше привязан к моему теннису, чем к тому, чтобы быть отцом. Это то, что повлияло на меня в последние годы, потому что я всегда хотел, чтобы рядом со мной был именно отец. Такой, каким помню его, когда мне было 10 или 12 лет. Такого больше не будет. Но те отношения вызывают у меня очень приятные воспоминания. Видеть, как он испытывает стресс, видеть, как сильно страдает… мне тоже было больно. Это ещё одна из причин, по которой я решил расстаться с ним. Если отец не хотел уходить сам, я должен был принять это решение за него.

Я поддерживаю с ним контакт, мы разговариваем. Действительно хочу, чтобы он оставался моим отцом. Потому что чувствую, что из-за наших отношений в теннисе всё немного запуталось. Я потерял ту родительскую ценность, которую хочу иметь в своей личной повседневной жизни», — сказал Циципас в подкасте Tennis Insider Club.

Напомним, в августе прошлого года Циципас раскритиковал своего тренера и отца после поражения от японца Кея Нисикори на старте «Мастерса» в Монреале (Канада). На следующий день Стефанос прекратил сотрудничество с Апостолосом.

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