Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выступит на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). Он взял уайлд-кард на участие в данных соревнованиях.

Хардовый турнир категории ATP-250 в Марселе пройдёт с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом является француз Уго Умбер, который в прошлогоднем финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:3.

Напомним, Медведев неудачно выступил на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Он завершил выступление на стадии второго круга. По итогам турнира Медведев опустился с пятой на седьмую строчку мирового рейтинга. Он впервые покинул топ-5 с марта 2023 года.