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Джокович — о своём отце: он уже давно пытается отправить меня на пенсию

Джокович — о своём отце: он уже давно пытается отправить меня на пенсию
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович признался, что его отец Срджан призывал его завершить карьеру.

«Люди пытаются написать мой теннисный некролог. СМИ, болельщики. Не знаю, будет ли он рад, если я это скажу, но я всё равно скажу. Всё начинается с моего отца. Он уже давно пытается отправить меня на пенсию. Честно! Но он не настаивает, уважает моё решение продолжать. И, конечно, он понимает, почему я хочу продолжать, но спрашивает: «Что ещё ты хочешь сделать?»

Он осознаёт объём, интенсивность давления и напряжения, и стресс, который влияет на моё здоровье, тело, и, следовательно, на людей вокруг меня, включая его. Вот поэтому он говорил: «Сынок, начни думать о том, как ты хочешь с этим закончить», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

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