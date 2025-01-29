Светлана Кузнецова высказалась о сотрудничестве Мирры Андреевой с Rolex

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова оценила начало сотрудничества 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой с премиальным брендом часов Rolex.

«Мирра Андреева присоединилась к Rolex. Это очень круто! Много знаете подростков, сотрудничающих с самым известным брендом люксовых часов?» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

В активе 17-летней Мирры Андреевой есть один титул на уровне WTA в одиночном разряде. Она завоевала его в 2024 году на турнире категории WTA-250 в Яссы (Румыния). Лучшим достижением россиянки на турнирах «Большого шлема» является полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024.