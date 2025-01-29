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Анну Курникову заметили в США в инвалидном кресле

Анну Курникову заметили в США в инвалидном кресле
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Бывшая восьмая ракетка мира россиянка Анна Курникова появилась на публике в инвалидном кресле. Россиянку сфотографировали во Флориде (США) с ортопедическим ботинком на ноге, что означает, что она могла получить травму.

ФОТО

43-летняя Курникова состоит в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом. У пары есть трое детей — двойняшки: сын Николас и дочь Люси, а также дочь Мэри.

Анна Курникова не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном разряде, зато добилась успехов в парном теннисе, выступая со швейцаркой Мартиной Хингис. Пара Курникова — Хингис дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии (1999 и 2002 годы) и однажды вышла в финал «Ролан Гаррос» (1999 год). Анна была первой ракеткой мира в парном разряде.

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