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Мыскина заявила, что пара Андреевой и Шнайдер является одной из лучших в женском теннисе

Мыскина заявила, что пара Андреевой и Шнайдер является одной из лучших в женском теннисе
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Анастасия Мыскина высказалась о перспективах выступления Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде.

«Мне очень нравится, как играет пара Шнайдер/Андреева. Не только вместе, но и по отдельности. Очень дружная, молодая и задорная пара! С полной энергией и оптимизмом. У них классно получается играть. Безусловно, на данный момент они стали одними из лучших уже в парной игре. Но сейчас не так много прям сыгранных парных игроков. Девушки легко могут претендовать на самый верх. Но я думаю, что для них главная задача — одиночное выступление. Распыляться тоже не стоит», — сказала Мыскина Metaratings.ru.

Напомним, россиянки являются серебряными медалистками Олимпийских игр — 2024 в парном разряде. На Australian Open — 2025 теннисистки дошли до стадии полуфинала.

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