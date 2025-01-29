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Петкович — о Звереве: невозможно было не посочувствовать этому парню

Петкович — о Звереве: невозможно было не посочувствовать этому парню
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Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович высказалась о соотечественнике Александре Звереве в контексте его поражение в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Невозможно было не посочувствовать этому парню. Он выглядел абсолютно и совершенно раздавленным. Хотя на этот раз на бумаге он был далеко от победы, я на самом деле думала, что в игре он добился большого прогресса. Он бил по мячу сильнее, чем весь турнир, мяч летел на 10 км/ч быстрее. Он стоял ближе к задней линии, сделал 81% первых подач в первом сете. И всё равно этого было недостаточно», — приводит слова Петкович Tennis World USA.

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