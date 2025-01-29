Беккер: когда в финале АО Зверев вышел на корт с опущенной головой, я подумал: «Боже мой»

Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер высказался о настрое соотечественника Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче за титул Зверев уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 6:7, 3:6.
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«Когда он вышел на корт, слегка сгорбившись и опустив голову, я подумал: «Боже мой, боже мой, боже мой». Он был нервным, напряжённым, у него был неправильный настрой. Синнер вышел на корт с прямой спиной и высоко поднятой головой. В таком финале, как этот, конечно, важны стратегия, форхенд и контроль над мячом. Но куда важнее настрой и психология. И это главное отличие между Синнером и Зверевым. Конечно, Янник играл идеально, надо отдать ему должное. На харде он почти непобедим – не только для Зверева, но и для всех остальных», — приводит слова Беккера We love tennis.
Отметим, что Александр Зверев — седьмой теннисист, проигравший свои первые три финала на турнирах «Большого шлема».
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