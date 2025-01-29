Петкович: кто снова усомнится в теннисе Джоковича, должен быть наказан вечным молчанием

Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович высказалась о критиках, сомневающихся в способностях 24-кратного победителя турниров «Большого шлема», 37-летнего серба Новака Джоковича соревноваться за победы и титулы на высоком уровне.

«Тот, кто когда-либо снова усомнится в теннисе Новака, 37 лет ему или 55, должен с этого дня быть наказан вечным молчанием. Да, я говорю и о себе. Не то чтобы я когда-либо сомневалась в качестве тенниса, просто я не могла поверить, что он сможет сохранить достаточно взрывной силы, чтобы конкурировать с молодыми парнями», — приводит слова Петкович Tennis World USA.