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Анастасия Потапова заявила о цели стать первой ракеткой мира

Анастасия Потапова заявила о цели стать первой ракеткой мира
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33-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала о своих карьерных целях. 23-летняя российская теннисистка заявила о желании выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира.

— Какая сейчас мотивация у Анастасии Потаповой? Что сейчас тебе нужно для полного именно спортивного счастья?
— У меня, в принципе, всегда было понимание не только в теннисе, а и в жизни либо всё, либо ничего. И действительно, да, сейчас вроде бы стабильность есть. Находиться в тридцатке — это не так плохо, это хороший результат, турниры выигрывала тоже. Но, наверное, это не те цели, что изначально я для себя когда-то ставила и о них мечтала.

— А цели какие были?
— Всегда больше и лучше. Ну, вот конкретно, это выиграть «Шлем», закрепиться в десятке, стать первой ракеткой мира. У меня всегда они были высокими, и, может быть, кто-то скажет, что это что-то из какого-то нереального. Я так не считаю. Поэтому действительно голод присутствует из-за того, что именно главные гештальты свои я пока что не закрыла, — сказала Потапова в интервью для «БОЛЬШЕ».

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