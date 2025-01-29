Анастасия Потапова заявила о цели стать первой ракеткой мира

33-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала о своих карьерных целях. 23-летняя российская теннисистка заявила о желании выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира.

— Какая сейчас мотивация у Анастасии Потаповой? Что сейчас тебе нужно для полного именно спортивного счастья?

— У меня, в принципе, всегда было понимание не только в теннисе, а и в жизни либо всё, либо ничего. И действительно, да, сейчас вроде бы стабильность есть. Находиться в тридцатке — это не так плохо, это хороший результат, турниры выигрывала тоже. Но, наверное, это не те цели, что изначально я для себя когда-то ставила и о них мечтала.

— А цели какие были?

— Всегда больше и лучше. Ну, вот конкретно, это выиграть «Шлем», закрепиться в десятке, стать первой ракеткой мира. У меня всегда они были высокими, и, может быть, кто-то скажет, что это что-то из какого-то нереального. Я так не считаю. Поэтому действительно голод присутствует из-за того, что именно главные гештальты свои я пока что не закрыла, — сказала Потапова в интервью для «БОЛЬШЕ».