«Буквально в тюрьме». Анастасия Потапова рассказала, что в 2022 году могла бросить теннис

33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова призналась, что испытывала ментальные проблемы из-за усталости от тенниса.

— Вот не было такого момента, когда теннис надоел?

— Да, конечно, уже было. 2022-й год, когда я настолько устала психологически находиться в туре. Думаю, что ещё постковидное время подбило меня немного из-за того, что на турнирах были постоянные бабблы, когда ты не можешь выйти из отеля, тебе никуда нельзя, постоянные маски, тесты. Находишься буквально полгода в тюрьме.

После этого, я помню прекрасно, приехала в Чарльстон. Я, кстати, до сих пор с того года сказала, что больше никогда не поеду на этот турнир, не потому, что он какой-то плохой, а вот ассоциация, видимо, состояния моего на тот момент, мне было настолько плохо, настолько одиноко и тяжело, что я снялась с турнира.

— То есть ты из-за ментальных проблем не смогла там играть?

— Да, я не вышла на матч, я извинилась перед командой, я сказала, что, ребят, я уже, ну, правда, не могу, помню, я плакала постоянно. Меня все поняли, естественно, потому что действительно шесть месяцев быть в такой обстановке, в этом баббле, это не каждый сможет. И в тот момент появлялись мысли, зачем оно мне всё надо? Мне настолько одиноко, настолько плохо и грустно, что я больше не хочу играть и брать ракетку в руки.

— И с кем ты об этом делилась?

— Ни с кем. Где-то месяца три-четыре я находилась в этом состоянии, продолжала играть, но без абсолютного желания, старания, мотивации. Я всё проигрывала. После американского сезона я сказала своему агенту Александру, что даю себе последние полгода, — сказала Потапова в интервью «Больше!».