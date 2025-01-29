«Я познала этот мир». Потапова считает, что сезон-2025 может стать лучшим в её карьере

33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о результатах в прошедшем сезоне. Спортсменка также оценила свои перспективы в 2025 году.

— Слушай, ну этот сезон, который завершился, вообще такой специфический для тебя, это прям ну американские горки.

— Полные.

— Давай так, за что ты можешь этому сезону сказать спасибо?

— За опыт.

— Но это такой общий ответ.

— Он общий, но это одно из самых главных, так сказать, приобретений в этом году. По поводу рейтинга и результатов в этом году, на самом деле, я знала, что этот год будет очень тяжёлым в плане и психологии, и физически, потому что 2023 год для меня стал таким… Наконец-то я прорвалась, там стала 21-й [ракеткой мира], второй титул выиграла, хорошие результаты, там на «Мастерсах» глубоко прохожу, прям вроде бы вот он, вот всё, прорыв случился, надо продолжать. Но чуть-чуть там не хватило времени, где-то небольшие как бы травмы, но уже появилось ощущение, что могу.

И, к сожалению, после таких прорывов следующий год он всегда труднее, когда это всё надо подтверждать, когда вот это вот давление небольшое. И, на самом деле, я горжусь собой, то, что я не опустилась так сильно, я потеряла буквально 10 позиций, что да, может быть, это много, но, чёрт, в тридцатке тоже надо стоять, но, с другой стороны, набравшись в этом году всего вот этого опыта вне корта, на корте, знаю сейчас, что следующий год, может быть, действительно, может стать лучшим, потому что мне пришло и спокойствие, и умиротворение, я познала этот мир, — сказала Потапова в интервью для «БОЛЬШЕ».