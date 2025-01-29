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Анастасия Потапова раскрыла причину развода с Александром Шевченко

Анастасия Потапова раскрыла причину развода с Александром Шевченко
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33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова высказала несколько тёплых пожеланий своему бывшему мужу, казахстанскому теннисисту Александру Шевченко, и рассказала, что стало причиной их развода.

«Я действительно желаю Саше лучшего, могу это сказать на камеру, я не стесняюсь этих слов. Он достоин всего лучшего. Желаю ему огромной удачи в его карьере, потому что действительно он талантливый парень и ему надо продолжать работать и развиваться дальше как игроку.

Но, наверное, у нас были те проблемы, которые, как сказать правильно, что некоторые пары их проходят, а некоторые нет. И вот, к сожалению, мы стали одной из тех пар, кто не прошёл эти проблемы», — сказала Потапова в интервью «Больше!».

Потапова и Шевченко состояли в браке меньше года. Они поженились в декабре 2023-го, а в ноябре 2024-го Анастасия сообщила о разводе.

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