Елена Веснина оценила шансы Даниила Медведева на второй титул ТБШ в карьере

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина считает, что седьмая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ещё имеет шанс выиграть турнир «Большого шлема».

«Медведеву гораздо тяжелее будет выиграть турнир „Большого шлема“, так как появились Алькарас и Синнер, которые в прошлом году поделили между собой все титулы. Но я думаю, что всё равно шанс есть всегда. Медведев всё ещё является одним из претендентов на победу в каждом турнире „Большого шлема“. Возраст у него ещё такой, что он может выиграть этот турнир. Если говорить про Новака Джоковича, тут уже сложнее. Пятисетовые матчи ему даются гораздо сложнее, а у Медведева, Рублёва и Хачанова такое физическое состояние, что они могут выиграть ТБШ. У них ещё есть шанс», — приводит слова Весниной Metaratings.ru.

Напомним, Медведев неудачно выступил на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Он завершил выступление на стадии второго круга. По итогам турнира Медведев опустился с пятой на седьмую строчку мирового рейтинга. Он впервые покинул топ-5 с марта 2023 года.