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«Коллинз не очень приятная». Потапова — об эмоциональных соперницах

«Коллинз не очень приятная». Потапова — об эмоциональных соперницах
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33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова заявила, что ей не очень нравится поведение на корте американки Даниэль Коллинз.

— Кто главный враг тогда Анастасии Потаповой на корте? Соперница, которая вызывает максимальный градус эмоций.
— Наверное, Коллинз не очень приятная.

— Потому что камоны, вот это вот всё?
— Вот да. Истерия на корте излишняя. Ну тебе уже не 15 лет, зачем оно надо? И, опять же, я так спокойно к этому отношусь, потому что мне приятнее смотреть на такую истерию, чем на какое-то холодное лицо, которое непонятно. Ей вообще есть дело до тенниса? Она там проигрывает, выигрывает?

Есть игроки в туре, которые абсолютно безэмоциональны. Это не моя история. Я всё-таки люблю наблюдать за экшеном каким-то, за эмоциями. Наверное, в случае Даниэль это как-то too much (чересчур), но я всё-таки предпочту истерию такую и агонию, чем покер-фейс, — сказала Потапова в интервью «Больше!».

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