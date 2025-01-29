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Анастасия Потапова ответила, как противостоять игре Арины Соболенко

Анастасия Потапова ответила, как противостоять игре Арины Соболенко
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33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как конкурировать с представительницами WTA-тура с агрессивным стилем игры.

— Сейчас в современном теннисе могут такие игроки, как ты, не бьющие, скажем, играть и противопоставить [себя] таким мощным спортсменкам, как та же Арина Соболенко?
— Я думаю, что да.

— То есть вы можете их перебегать, перетащить. Это конкурентоспособная схема?
— Это труднее. Конечно, проще подать подачу 220 в час и забить со второго мяча в линию. Это проще. Но как раз вопрос в передвижении. А если ты не дашь забить себе со второго мяча и попросишь сыграть как минимум ещё пять таких мячей? Сможешь ли ты это сделать на движение двух сетов, или, может быть, двух геймов только, или, может быть, одного сета? Если сможешь, то, ну, может быть, это твой день. Но как показывает практика и мой опыт, то, что не бывает идеальных матчей. Они бывают пару раз в год, но всё остальное — это можно зацепиться, навязать борьбу, а там уже непонятно, будешь ли ты настолько уверена в своих ударах, как раньше, или нет, — сказала Потапова в интервью для «БОЛЬШЕ».

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