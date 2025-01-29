Анастасия Потапова рассказала, какой урок вынесла из отношений с Шевченко

33-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова заявила, что не хочет высказываться об отношениях после развода с казахстанским теннисистом Александром Шевченко.

— Мы это не анонсировали, а уже в СМИ писали то, что мы расстались, что мы…

— Следят за вашими социальными сетями.

— Это ужасно, на самом деле. Это ничего невозможно скрыть. Я поменяла своё мнение на этот счёт. Я свои отношения, я не буду их скрывать, конечно же, но не буду о них высказываться, потому что это было для меня уроком. Каждый второй подходил и спрашивал, а вы что, расстались?

— Из тура?

— Из тура, извне тура. Это некорректно, но это жизнь, и людям-то интересно. Люди питаются чужой жизнью, к сожалению. Это сериал для них, конечно. Ну и, наверное, для меня внутри я уже хотела официально поставить точку для всех, чтобы, наверное, не спрашивали больше вопросы. И, наверное, это был такой последний этап освобождения для меня в голове, что всё, я об этом сказала, и вот всё, как бы дело сделано, даже если мы уже и были разведены. Но всё равно, да, там никто этого не знал, это знало там три человека. И для меня это было последней стадией, чтобы отпустить это раз и навсегда, — сказала Потапова в интервью для «БОЛЬШЕ».