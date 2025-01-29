«Малышка, ты делаешь всё правильно». Потапова обратилась к себе 10-летней

33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась, что сказала бы себе в возрасте 10 лет.

— В мужском туре очень крутой видос был, когда ребята записывали сообщение себе десятилетним. Вот ты бы сейчас записывала бы сообщение Насте Потаповой, десятилетней малышке. Ты бы ей что сказала?

— Я бы сказала, что, малышка, ты делаешь всё правильно. Главное, не бойся, иди до конца, никого не слушай и стой уверенно на своём. Я бы сказала вот так, — сказала Потапова в интервью «Больше!».

На этой неделе Анастасия Потапова выступает на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия). Она уже вышла во второй круг.