Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Малышка, ты делаешь всё правильно». Потапова обратилась к себе 10-летней

«Малышка, ты делаешь всё правильно». Потапова обратилась к себе 10-летней
Комментарии

33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась, что сказала бы себе в возрасте 10 лет.

— В мужском туре очень крутой видос был, когда ребята записывали сообщение себе десятилетним. Вот ты бы сейчас записывала бы сообщение Насте Потаповой, десятилетней малышке. Ты бы ей что сказала?
— Я бы сказала, что, малышка, ты делаешь всё правильно. Главное, не бойся, иди до конца, никого не слушай и стой уверенно на своём. Я бы сказала вот так, — сказала Потапова в интервью «Больше!».

На этой неделе Анастасия Потапова выступает на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия). Она уже вышла во второй круг.

Материалы по теме
«Коллинз не очень приятная». Потапова — об эмоциональных соперницах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android