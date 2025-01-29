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Рублёв — Юбэнкс: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира ATP-250 в Монпелье

Рублёв — Юбэнкс: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира ATP-250 в Монпелье
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Сегодня, 29 января, в Монпелье состоится матч второго круга турнира категории ATP-250 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и 111-й ракеткой мира американцем Кристофером Юбэнксом. Встреча начнётся на ранее 18:00 мск.

Монпелье. 2-й круг
29 января 2025, среда. 18:00 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Кристофер Юбэнкс
111
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Кристофер Юбэнкс во втором круге турнира в Монпелье. Рублёв ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Он выиграл у Юбэнкса во втором круге Australian Open — 2024 — 6:4, 6:4, 6:4.

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.

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