Рублёв — Юбэнкс: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира ATP-250 в Монпелье

Сегодня, 29 января, в Монпелье состоится матч второго круга турнира категории ATP-250 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и 111-й ракеткой мира американцем Кристофером Юбэнксом. Встреча начнётся на ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Кристофер Юбэнкс во втором круге турнира в Монпелье. Рублёв ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Он выиграл у Юбэнкса во втором круге Australian Open — 2024 — 6:4, 6:4, 6:4.

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.