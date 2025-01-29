Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Сингапуре, обыграв Вальтерт

18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-250 в Сингапуре. Во втором круге она одержала победу над представительницей Швейцарии Симоной Вальтерт — 6:2, 7:6.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. За это время Калинская не выполнила подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Вальтерт шесть эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Сингапуре Анна Калинская поспорит с теннисисткой из Таиланда Мананчэйа Савангкаев.