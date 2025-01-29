Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Сингапуре, обыграв Вальтерт
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18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-250 в Сингапуре. Во втором круге она одержала победу над представительницей Швейцарии Симоной Вальтерт — 6:2, 7:6.
Сингапур. 2-й круг
29 января 2025, среда. 13:20 МСК
18
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 7
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|6 3
179
Симона Вальтерт
С. Вальтерт
Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. За это время Калинская не выполнила подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Вальтерт шесть эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
За выход в полуфинал турнира в Сингапуре Анна Калинская поспорит с теннисисткой из Таиланда Мананчэйа Савангкаев.
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