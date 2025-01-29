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Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Сингапуре, обыграв Вальтерт

Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Сингапуре, обыграв Вальтерт
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18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-250 в Сингапуре. Во втором круге она одержала победу над представительницей Швейцарии Симоной Вальтерт — 6:2, 7:6.

Сингапур. 2-й круг
29 января 2025, среда. 13:20 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 3
         
Симона Вальтерт
179
Швейцария
Симона Вальтерт
С. Вальтерт

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. За это время Калинская не выполнила подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Вальтерт шесть эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Сингапуре Анна Калинская поспорит с теннисисткой из Таиланда Мананчэйа Савангкаев.

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