Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Линце, обыграв Синякову

49-я ракетка мира представительница Армении Элина Аванесян вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В матче первого раунда она обыграла 53-ю ракетку мира чешскую теннисистку Катержину Синякову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Синякова выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Аванесян один эйс, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Теннисный турнир в Линце 2025 года проходит с 27 января по 2 февраля. В основную сетку соревнований попали три российские теннисистки: Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Анна Блинкова. Действующей чемпионкой турнира в Линце в одиночном разряде является россиянка Анастасия Потапова.