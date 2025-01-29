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Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Линце, обыграв Синякову

Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Линце, обыграв Синякову
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49-я ракетка мира представительница Армении Элина Аванесян вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В матче первого раунда она обыграла 53-ю ракетку мира чешскую теннисистку Катержину Синякову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Линц. 1-й круг
29 января 2025, среда. 14:10 МСК
Катержина Синякова
53
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Элина Аванесян
49
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Синякова выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Аванесян один эйс, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Теннисный турнир в Линце 2025 года проходит с 27 января по 2 февраля. В основную сетку соревнований попали три российские теннисистки: Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Анна Блинкова. Действующей чемпионкой турнира в Линце в одиночном разряде является россиянка Анастасия Потапова.

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