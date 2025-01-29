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«Он сделал невероятное». Веснина сравнила Джоковича с Криштиану Роналду

«Он сделал невероятное». Веснина сравнила Джоковича с Криштиану Роналду
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина высказалась о выступлении 37-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича на Australian Open — 2025.

«Он просто сделал невероятное. Как Джокович держит себя в этой форме – из действующих так не может никто. Я знаю только Криштиану Роналду, который тоже живёт в таком ритме и режиме. У Новака правильное питание и восстановление, за счёт этого он сохранил долголетие и стал величайшим теннисистом, который выиграл наибольшее количество «Больших шлемов».

Но всё-таки здоровье не железное. Учитывая интенсивность игры и календаря, его травма неудивительна. Разрыв мышцы – серьёзнейшая травма, с которой практически невозможно играть. Я думаю, что он понимал, что даже если пройдёт Зверева, то на финал его не хватит», — приводит слова Весниной Metaratings.ru.

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