«Работала на два фронта». Потапова — о том, как её мать поддержала Шевченко после развода

33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о своих взаимоотношениях с родителями.

— После Саши, понятно, кто второй человек узнал, что вы расходитесь? Мама?

— Мама, да. Я, наверное, по этой причине возила много в этом году свою маму. Мне нужна была поддержка, и я благодарна ей за это безумно. У меня, ещё раз скажу, у меня потрясающие родители, которые принимают меня такой, какая я есть.

— И принимают, да, в первую очередь?

— Да, они никогда меня не осуждают про мои выборы. Свадьба? Ну, сыграем свадьбу. Разводишься? Грустно, больно, но…

— Чем помочь, да?

— Да, чем помочь, да. То есть никогда никто меня не осуждал. У мамы, на самом деле, да, там хорошие отношения с Сашей были. Я надеюсь, что и до сих пор они остались. И мама поддерживала, на самом деле, и меня, и Сашу. Работала на два фронта. Но я не осуждаю. Я, наоборот, говорю спасибо за это, — сказала Потапова в интервью для «БОЛЬШЕ».