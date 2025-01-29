Итальянские теннисисты встретились с президентом страны. Синнер отсутствовал

Итальянские теннисисты встретились с президентом своей страны Серджо Маттареллой в его резиденции в Риме. Фотографией с главой государства поделилась четвёртая ракетка мира в женском одиночном разряде Жасмин Паолини.

Фото: Из личного архива Паолини

На приёме у президента присутствовали Паолини, Мартина Тревизан, Сара Эррани, Лоренцо Музетти, Маттео Берреттини, Симоне Болелли и Андреа Вавассори. На мероприятие также был приглашён трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Янник Синнер, но он не приехал из-за усталости после победного Australian Open — 2025.

В 2024 году сборные Италии выиграли два командных турнира — женский Кубок Билли Джин Кинг и мужской Кубок Дэвиса.