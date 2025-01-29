Жасмин Паолини: Синнер заслуживает только самых лестных слов

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини оценила уровень игры лидера мирового рейтинга ATP соотечественника Янника Синнера.

— Вы общались с Янником после его победы в финале Australian Open? Спрашивали его, что вам нужно сделать, чтобы выиграть?

— Может быть, я спрошу его об этом лично. Мне кажется, его телефон сейчас забит сообщениями! Янник заслуживает только самых лестных слов, он делает необыкновенные вещи не только для итальянского спорта, но и на мировом уровне. У него впечатляющая статистика, он вдохновляет нас. Он фантастический парень, приятно, что он с нами в итальянской команде, — приводит слова Паолини Sky Sport Italia.