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Мария Тимофеева проиграла Энн Ли во втором круге турнира в Сингапуре

Мария Тимофеева проиграла Энн Ли во втором круге турнира в Сингапуре
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254-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Сингапуре. Во втором круге она потерпела поражение от американки Энн Ли (85-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.

Сингапур. 2-й круг
29 января 2025, среда. 15:15 МСК
Мария Тимофеева
254
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Энн Ли
85
США
Энн Ли
Э. Ли

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Тимофеева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал турнира в Сингапуре Энн Ли поборется с победительницей матча Хейли Баптист (США) — Кимберли Биррелл (Австралия).

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