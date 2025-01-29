Мария Тимофеева проиграла Энн Ли во втором круге турнира в Сингапуре

254-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Сингапуре. Во втором круге она потерпела поражение от американки Энн Ли (85-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Тимофеева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал турнира в Сингапуре Энн Ли поборется с победительницей матча Хейли Баптист (США) — Кимберли Биррелл (Австралия).