Мария Тимофеева проиграла Энн Ли во втором круге турнира в Сингапуре
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254-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Сингапуре. Во втором круге она потерпела поражение от американки Энн Ли (85-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.
Сингапур. 2-й круг
29 января 2025, среда. 15:15 МСК
254
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
0 : 2
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85
Энн Ли
Э. Ли
Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Тимофеева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
За выход в полуфинал турнира в Сингапуре Энн Ли поборется с победительницей матча Хейли Баптист (США) — Кимберли Биррелл (Австралия).
Комментарии
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