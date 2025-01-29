Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Завершивший карьеру Рафаэль Надаль поднялся на три позиции в рейтинге АТР

Завершивший карьеру Рафаэль Надаль поднялся на три позиции в рейтинге АТР
Комментарии

Экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поднялся на три позиции в рейтинге АТР после завершения карьеры. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» расположился на 173-м месте рейтинга.

Надаль продолжает числиться в рейтинге ATP сезона-2025, несмотря на то что испанец завершил карьеру в конце прошлого года.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходила в Малаге. Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 – в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и паре).

Материалы по теме
Проводы Надаля на Кубке Дэвиса вызвали шквал критики. Роджер и Новак не успели приехать
Проводы Надаля на Кубке Дэвиса вызвали шквал критики. Роджер и Новак не успели приехать
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android