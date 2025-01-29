Завершивший карьеру Рафаэль Надаль поднялся на три позиции в рейтинге АТР

Экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поднялся на три позиции в рейтинге АТР после завершения карьеры. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» расположился на 173-м месте рейтинга.

Надаль продолжает числиться в рейтинге ATP сезона-2025, несмотря на то что испанец завершил карьеру в конце прошлого года.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходила в Малаге. Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 – в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и паре).