Мэдисон Киз не сможет сыграть на турнире в Остине из-за попадания в топ-10 рейтинга

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз не сможет сыграть на турнире категории WTA-250 в Остине (США), который стартует в конце февраля, по необычной причине.

Киз заявилась на турнир, будучи 21-й ракеткой мира. На соревнования также заявлена шестая ракетка мира американка Джессика Пегула. По правилам Женской теннисной ассоциации (WTA), на турнире категории WTA-250 не могут участвовать две и более теннисистки из топ-10 мирового рейтинга.

На прошлой неделе Мэдисон Киз выиграла трофей на Australian Open. Благодаря успешному выступлению она поднялась с 14-й строчки рейтинга на седьмую.