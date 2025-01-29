Елена Веснина высказалась о сравнении Мирры Андреевой с Марией Шараповой

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина считает, что не стоит сравнивать 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Марией Шараповой.

«У Шараповой была другая игра, и было другое время. Пока рано сравнивать как-то карьеры или проводить параллели. Но я думаю, что у Мирры ещё точно есть достаточно времени для того, чтобы прогрессировать и выиграть что-то большое», — приводит слова Весниной Metaratings.ru.

В активе 17-летней Мирры Андреевой есть один титул на уровне WTA в одиночном разряде. Она завоевала его в 2024 году на турнире категории WTA-250 в Яссах (Румыния). Лучшим достижением россиянки на турнирах «Большого шлема» является полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024.