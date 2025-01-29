Потапова — о попытках набрать вес: много ела, могла даже пиво выпить

33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, какими способами пыталась набрать вес.

«Я, на самом деле, пыталась поправиться. Но я не могу. Хотя бы просто поправиться. То есть у меня были и моменты. На самом деле, это удивительно. Когда сейчас была на отдыхе, реально не отказывала себе ни в чём. Ела очень много. Очень неправильно, много ела, могла даже пиво выпить, то есть максимально неспортивный образ жизни. Обычно люди после отдыха приезжают с пузом, три килограмма точно набрали.

Приезжаю домой спустя две недели, встаю на весы, у меня минус три килограмма. Как такое бывает? У меня всегда так, как только я заканчиваю играть в теннис, у меня очень быстро уходят мышцы, очень быстро, и я прям вообще сдуваюсь. Смотрела фотографии недавно с отпуска. Я там просто такая худая. Сейчас уже немного поправилась, если можно так сказать», — сказала Потапова в интервью для YouTube-канала «БОЛЬШЕ».