Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Линце, где сыграет с Элиной Свитолиной

Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Линце, где сыграет с Элиной Свитолиной
Анна Блинкова
Комментарии

Российская теннисистка 83-я ракетка мира Анна Блинкова в первом круге турнира WTA-500 в Линце (Австрия) обыграла 220-ю ракетку мира из Австрии Синью Краус. Счёт — 7:6 (7:3), 6:2.

Матч длился 1 час 39 минут. За это время Блинкова реализовала три брейк-пойнта из трёх, допустила две двойные ошибки и не смогла выполнить ни один эйс. Её соперница сумела реализовать два брейк-пойнта из шести и допустить четыре двойные ошибки.

Линц. 1-й круг
29 января 2025, среда. 16:10 МСК
Синья Краус
220
Австрия
Синья Краус
С. Краус
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		2
7 7 		6
         
Анна Блинкова
83
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

В следующем раунде соревнований Блинкова сыграет со второй сеяной украинской спортсменкой Элиной Свитолиной. Ранее во второй круг хардового турнира вышли Екатерина Александрова и Анастасия Потапова.

Календарь турнира WTA-500 в Линце
Сетка турнира WTA-500 в Линце
Материалы по теме
Блинкова сотворила классный камбэк! Анна «обидела» хозяйку кортов на старте AO-2025
Блинкова сотворила классный камбэк! Анна «обидела» хозяйку кортов на старте AO-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android