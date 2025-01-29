Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Линце, где сыграет с Элиной Свитолиной

Российская теннисистка 83-я ракетка мира Анна Блинкова в первом круге турнира WTA-500 в Линце (Австрия) обыграла 220-ю ракетку мира из Австрии Синью Краус. Счёт — 7:6 (7:3), 6:2.

Матч длился 1 час 39 минут. За это время Блинкова реализовала три брейк-пойнта из трёх, допустила две двойные ошибки и не смогла выполнить ни один эйс. Её соперница сумела реализовать два брейк-пойнта из шести и допустить четыре двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Блинкова сыграет со второй сеяной украинской спортсменкой Элиной Свитолиной. Ранее во второй круг хардового турнира вышли Екатерина Александрова и Анастасия Потапова.