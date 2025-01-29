«По сути, он в дерьме». Петкович — о травме Джоковича

Бывшая теннисистка экс девятая ракетка представительница Германии немка Андреа Петкович прокомментировала травму серба Новака Джоковича, из-за которой он снялся в полуфинале Australian Open — 2025.

«К сожалению, у меня в карьере было много МРТ-снимков, на которые я могла посмотреть, и когда увидела это, то поняла, что жидкости очень много. Я вообще не разбираюсь в медицине. Но если вы видели снимков достаточно много, то можно сделать вывод, что у Новака большое белое пятно и по сути, он в дерьме», — сказала Петкович в подкасте Ренне Стаббс.

Напомним, в полуфинале Australian Open — 2025 серб снялся с матча с немцем Александром Зверевым из-за травмы после первого проигранного сета — 6:7 (5:7). Джокович дважды играл на Открытом чемпионате Австралии по теннису, несмотря на травму, и завоевал титул в 2021 и 2023 годах. На этот раз 37-летний спортсмен не смог продолжить борьбу.