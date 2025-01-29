Даррен Кэхилл: мы не знали, сможет ли Синнер выйти на матч с Руне на АО-2025

Тренер Даррен Кэхилл вспомнил трудности со здоровьем, которые пришлось испытать его подопечному Яннику Синнеру в матче четвёртого круга АО-2025 с датчанином Хольгером Руне. Тогда итальянец взял паузу, чтобы прийти в себя. В итоге Синнер победил в трёх сетах.

«Он плохо себя чувствовал в течение нескольких часов после матча третьего круга (с американцем Маркусом Гироном). За день до встречи с Руне ему стало хуже, он рано лёг спать. На утро у нас была запланирована тренировка, но мы её отменили, потому что он был не в форме. Мы не знали, сможет ли он выйти на матч. Незадолго до игры он вышел на разминку и был бледным. Мы сразу же отправились к врачу, который дал ему несколько гелей, чтобы восстановить силы. Он посоветовал ему принять ледяную ванну. Таким образом, он вышел на корт.

Ему повезло, что в третьем сете он смог уйти в раздевалку, где ему уже оказали помощь. Именно тогда ему было хуже всего. Они хотели измерить его жизненные показатели, но не смогли, поэтому завели его в подтрибунное помещение. Минут 10 он отдыхал, а когда вернулся, то цвет лица пришёл в норму и он почувствовал себя лучше», — приводит слова Кэхилла Punto de Break со ссылкой на SEN.