Турнир WTA-250 в Сингапуре: результаты игрового дня 29 января
Сегодня, 29 января, в Сингапуре состоялся очередной игровой день турнира категории WTA-250. На хардовом покрытии прошли матчи второго круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Теннис. Турнир WTA-250 в Сингапуре. Результаты игрового дня 29 января:
- Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, 6) — Доминика Шалькова (Чехия, Q) — 3:6, 6:2, 6:4.
- Мананчэйа Савангакаев (Таиланд, Q) — Кристина Букша (Испания) - 6:4, 6:4.
- Анна Калинская (Россия, 1) — Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — 6:2, 7:6 (7:3).
- Мария Тимофеева (Россия, LL) — Энн Ли (США) — 3:6, 2:6.
Отметим, что за выход в полуфинал турнира в Сингапуре Анна Калинская поспорит с теннисисткой из Таиланда Мананчэйа Савангкаев.
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