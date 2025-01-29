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Турнир WTA-250 в Сингапуре: результаты игрового дня 29 января

Турнир WTA-250 в Сингапуре: результаты игрового дня 29 января
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Сегодня, 29 января, в Сингапуре состоялся очередной игровой день турнира категории WTA-250. На хардовом покрытии прошли матчи второго круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Теннис. Турнир WTA-250 в Сингапуре. Результаты игрового дня 29 января:

  • Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, 6) — Доминика Шалькова (Чехия, Q) — 3:6, 6:2, 6:4.
  • Мананчэйа Савангакаев (Таиланд, Q) — Кристина Букша (Испания) - 6:4, 6:4.
  • Анна Калинская (Россия, 1) — Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — 6:2, 7:6 (7:3).
  • Мария Тимофеева (Россия, LL) — Энн Ли (США) — 3:6, 2:6.

Отметим, что за выход в полуфинал турнира в Сингапуре Анна Калинская поспорит с теннисисткой из Таиланда Мананчэйа Савангкаев.

Календарь турнира WTA-250 в Сингапуре
Сетка турнира WTA-250 в Сингапуре
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