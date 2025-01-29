Турнир WTA-250 в Сингапуре: результаты игрового дня 29 января

Сегодня, 29 января, в Сингапуре состоялся очередной игровой день турнира категории WTA-250. На хардовом покрытии прошли матчи второго круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Теннис. Турнир WTA-250 в Сингапуре. Результаты игрового дня 29 января:

Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, 6) — Доминика Шалькова (Чехия, Q) — 3:6, 6:2, 6:4.

Мананчэйа Савангакаев (Таиланд, Q) — Кристина Букша (Испания) - 6:4, 6:4.

Анна Калинская (Россия, 1) — Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — 6:2, 7:6 (7:3).

— Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — 6:2, 7:6 (7:3). Мария Тимофеева (Россия, LL) — Энн Ли (США) — 3:6, 2:6.

Отметим, что за выход в полуфинал турнира в Сингапуре Анна Калинская поспорит с теннисисткой из Таиланда Мананчэйа Савангкаев.