Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала турнира ATP-250 во французском Монпелье
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10-я ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу во втором круге турнира АТР-250 во французском Монпелье. Соперником россиянина был американец Кристофер Юбэнкс. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Монпелье. 2-й круг
29 января 2025, среда. 18:20 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
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111
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Матч длился 1 час 5 минут. За это время российский спортсмен выполнил четыре подачи навылет, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и не допустил ни одной двойной ошибки. Юбэнкс выполнил восемь подач навылет, не смог реализовать ни один из трёх брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку.
Победа над американцем дала право Рублёву выйти в 1/4 финала, где он сыграет с сильнейшим в матче между Николозом Басилашвили (Грузия) и Артуром Риндеркнешем (Франция).
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