Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала турнира ATP-250 во французском Монпелье

10-я ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу во втором круге турнира АТР-250 во французском Монпелье. Соперником россиянина был американец Кристофер Юбэнкс. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 5 минут. За это время российский спортсмен выполнил четыре подачи навылет, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и не допустил ни одной двойной ошибки. Юбэнкс выполнил восемь подач навылет, не смог реализовать ни один из трёх брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку.

Победа над американцем дала право Рублёву выйти в 1/4 финала, где он сыграет с сильнейшим в матче между Николозом Басилашвили (Грузия) и Артуром Риндеркнешем (Франция).