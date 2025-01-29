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Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала турнира ATP-250 во французском Монпелье

Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала турнира ATP-250 во французском Монпелье
Андрей Рублёв
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10-я ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу во втором круге турнира АТР-250 во французском Монпелье. Соперником россиянина был американец Кристофер Юбэнкс. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Монпелье. 2-й круг
29 января 2025, среда. 18:20 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Кристофер Юбэнкс
111
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс

Матч длился 1 час 5 минут. За это время российский спортсмен выполнил четыре подачи навылет, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и не допустил ни одной двойной ошибки. Юбэнкс выполнил восемь подач навылет, не смог реализовать ни один из трёх брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку.

Победа над американцем дала право Рублёву выйти в 1/4 финала, где он сыграет с сильнейшим в матче между Николозом Басилашвили (Грузия) и Артуром Риндеркнешем (Франция).

Календарь турнира АТР-250 в Монпелье
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