Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роддик — о Джоковиче после травмы: не удивлюсь, если он продержится несколько месяцев

Роддик — о Джоковиче после травмы: не удивлюсь, если он продержится несколько месяцев
Новак Джокович
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший теннисист Энди Роддик высказался на тему разрыва мышцы у 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича. Он считает, что сербский спортсмен может продержаться несколько месяцев из-за особенностей реабилитации в таком возрасте. Экс первой ракетке мира в этом году исполнилось 37 лет.

«Новак очень хорошо сыграл в Австралии. Матч с Алькарасом и победа над Махачем в двух сетах были великолепными. В поединке с Алькарасом в третьем и четвёртом сетах он показывал свою игру двухлетней давности и даже раньше.

Он боролся со временем, как никто другой в истории тенниса, но на Открытом чемпионате Франции в прошлом году у него возникла проблема в колене, и ещё он вышел в финал Уимблдона. В этом году у него снова разрыв. Не удивлюсь, если он продержится несколько месяцев. В этом возрасте вы вступаете в цикл реабилитации… Сможет ли ваш организм восстановиться? Мы удивляемся каждый раз, когда кто-то стареет, но это сложно, потому что после травмы приходится восстанавливаться», — сказал Роддик в эфире своего подкаста Served with Andy Roddick.

Материалы по теме
«Мы не впервые видим эту уловку». Джокович показал МРТ травмы, но ему всё равно не верят
«Мы не впервые видим эту уловку». Джокович показал МРТ травмы, но ему всё равно не верят
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android