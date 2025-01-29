Роддик — о Джоковиче после травмы: не удивлюсь, если он продержится несколько месяцев

Бывший теннисист Энди Роддик высказался на тему разрыва мышцы у 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича. Он считает, что сербский спортсмен может продержаться несколько месяцев из-за особенностей реабилитации в таком возрасте. Экс первой ракетке мира в этом году исполнилось 37 лет.

«Новак очень хорошо сыграл в Австралии. Матч с Алькарасом и победа над Махачем в двух сетах были великолепными. В поединке с Алькарасом в третьем и четвёртом сетах он показывал свою игру двухлетней давности и даже раньше.

Он боролся со временем, как никто другой в истории тенниса, но на Открытом чемпионате Франции в прошлом году у него возникла проблема в колене, и ещё он вышел в финал Уимблдона. В этом году у него снова разрыв. Не удивлюсь, если он продержится несколько месяцев. В этом возрасте вы вступаете в цикл реабилитации… Сможет ли ваш организм восстановиться? Мы удивляемся каждый раз, когда кто-то стареет, но это сложно, потому что после травмы приходится восстанавливаться», — сказал Роддик в эфире своего подкаста Served with Andy Roddick.