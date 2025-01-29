Полиция нашла трофеи теннисистки, которые были украдены во время пожаров в Лос-Анджелесе

Бывшая теннисистка 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте Пэм Шрайвер сообщила, что полиция нашла её трофеи, которые пропали во время пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом она рассказала в социальных сетях.

«Хорошие новости о моих трофеях и семейных фотографиях. Детектив полиции Лос-Анджелеса, ответственный за расследование, отправил их в полицейский участок для снятия отпечатков пальцев. Это слишком длинная история, которая заслуживала отдельного поста. Мы всё ещё надеемся найти машину в целости и сохранности», — написала она.

Известно, что во время пожаров она обнаружила пропажу кубков, которые ей достались за победы на ТБШ. Шрайвер хранила их в собственной машине.

Шрайвер завершила карьеру теннисистки в 1997 году. Она является обладательницей 21 титула WTA в одиночном разряде и 112 – в парном. Американка была финалисткой US Open в одиночном разряде, а также выиграла 21 турнир «Большого шлема» в парном разряде и один – в миксте. В 2002 году она была введена в Международный зал теннисной славы.