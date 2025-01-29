Клейстерс: люди сомневаются в словах Джоковича. Это раздражает, когда у тебя проблемы

Четырёхкратная победительница ТБШ бельгийка Ким Клейстерс высказалась по поводу критики в адрес титулованного сербского теннисиста Новака Джоковича на АО-2025. Во время матча 1/4 финала с Карлосом Алькарасом он прихрамывал, взял медицинский тайм-аут, а потом не смог доиграть полуфинал с Александром Зверевым после первого сета.

«На Открытом чемпионате Австралии он выложился до такой степени, что, вероятно, состояние ноги стало ещё хуже. Знаете, у меня была подобная травма во время последнего Уимблдона, когда у меня порвалась мышца живота. Я пыталась приспособиться к подаче. Тогда я выиграла матч, а потом пошла на МРТ в медицинском центре Уимблдона. Врачи проверили, и разрыв стал больше. Повязка становилась туже. В это время ты пытаешься справиться со всем, принимаешь много лекарств.

Мы привыкли видеть, как Новак с его силой духа со всем справляется. Мы почти поверили, что он сможет вылечиться во время турнира. А потом люди сомневались в том, что он говорит. Это раздражает, когда у тебя проблемы. Люди часто в нём сомневаются. Помню, говорили так: «Я даже не знаю, делал ли он операцию на колене». Я тоже не знаю», — сказала Клейстерс в подкасте Served with Andy Roddick.