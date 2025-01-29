Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Клейстерс: люди сомневаются в словах Джоковича. Это раздражает, когда у тебя проблемы

Клейстерс: люди сомневаются в словах Джоковича. Это раздражает, когда у тебя проблемы
Новак Джокович
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная победительница ТБШ бельгийка Ким Клейстерс высказалась по поводу критики в адрес титулованного сербского теннисиста Новака Джоковича на АО-2025. Во время матча 1/4 финала с Карлосом Алькарасом он прихрамывал, взял медицинский тайм-аут, а потом не смог доиграть полуфинал с Александром Зверевым после первого сета.

«На Открытом чемпионате Австралии он выложился до такой степени, что, вероятно, состояние ноги стало ещё хуже. Знаете, у меня была подобная травма во время последнего Уимблдона, когда у меня порвалась мышца живота. Я пыталась приспособиться к подаче. Тогда я выиграла матч, а потом пошла на МРТ в медицинском центре Уимблдона. Врачи проверили, и разрыв стал больше. Повязка становилась туже. В это время ты пытаешься справиться со всем, принимаешь много лекарств.

Мы привыкли видеть, как Новак с его силой духа со всем справляется. Мы почти поверили, что он сможет вылечиться во время турнира. А потом люди сомневались в том, что он говорит. Это раздражает, когда у тебя проблемы. Люди часто в нём сомневаются. Помню, говорили так: «Я даже не знаю, делал ли он операцию на колене». Я тоже не знаю», — сказала Клейстерс в подкасте Served with Andy Roddick.

Материалы по теме
«Мы не впервые видим эту уловку». Джокович показал МРТ травмы, но ему всё равно не верят
«Мы не впервые видим эту уловку». Джокович показал МРТ травмы, но ему всё равно не верят
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android