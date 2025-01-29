Энди Роддик раскритиковал публику в Мельбурне за освистывание Новака Джоковича

Бывший теннисист Энди Роддик высказался по поводу освистывания сербского теннисиста Новака Джоковича на АО-2025. Публика негативно восприняла отказ от игры с Александром Зверевым в полуфинале турнира на фоне проблем со здоровьем у титулованного спортсмена.

«Нельзя освистывать, если ты не уверен в том, правда ли он получил травму или нет. Я понимаю, что ему [Новаку Джоковичу] нравится, когда его провоцируют. Он этим живёт. Но если ты фанат тенниса, то должен уважать других. Я не говорю, что нужно болеть за тех, за кого не хочешь. Между тем, чьим фанатом ты не являешься и освистыванием одного из величайших игроков — большая разница. Особенно если ты не знаешь, увидишь ли ты его снова [на корте]. Мне это не понравилось, стало не по себе», — сказал Роддик в эфире своего подкаста Served with Andy Roddick.

Ранее бельгийка Ким Клейстерс также негативно отнеслась к критике в адрес Новака Джоковича.