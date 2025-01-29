Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира в Монпелье, обыграв Артура Казо

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал победу в матче второго круга турнира АТР-250 в Монпелье (Франция). Он оказался сильнее француза Артура Казо. Счёт — 6:4, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. За это время Оже-Альяссим допустил две двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из шести и выполнил 11 подач навылет. Его соперник допустил три двойные ошибки, реализовал один брейк-пойнт и выполнил пять подач навылет.

В следующем круге соревнований 23-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим сразится с оппонентом из Китая 71-м номером мирового рейтинга Бу Юньчаокэтэ. Ранее в 1/4 финала вышел и россиянин Андрей Рублёв.