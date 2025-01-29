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Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира в Монпелье, обыграв Артура Казо

Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира в Монпелье, обыграв Артура Казо
Феликс Оже-Альяссим
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал победу в матче второго круга турнира АТР-250 в Монпелье (Франция). Он оказался сильнее француза Артура Казо. Счёт — 6:4, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. За это время Оже-Альяссим допустил две двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из шести и выполнил 11 подач навылет. Его соперник допустил три двойные ошибки, реализовал один брейк-пойнт и выполнил пять подач навылет.

Монпелье. 2-й круг
29 января 2025, среда. 20:40 МСК
Артур Казо
101
Франция
Артур Казо
А. Казо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
23
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

В следующем круге соревнований 23-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим сразится с оппонентом из Китая 71-м номером мирового рейтинга Бу Юньчаокэтэ. Ранее в 1/4 финала вышел и россиянин Андрей Рублёв.

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