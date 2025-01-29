Анастасия Потапова пробилась в 1/4 финала турнира в Линце, обыграв Ребекку Шрамкову

33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), одолев 44-й номер рейтинга из Словакии Ребекку Шрамкову. Счёт — 7:6 (7:1), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. За это время Потапова допустила две двойные ошибки, реализовала два брейк-пойнта из четырёх и выполнила три подачи навылет. Её соперница допустила четыре двойные ошибки, реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 и выполнила две подачи навылет.

В следующем круге турнира Потаповой предстоит сыграть против сильнейшей в матче между Каролиной Муховой (Чехия) и Сарой Соррибес-Тормо (Испания).