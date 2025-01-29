Коннорс — о критике Джоковича: можно быть на грани, а тебя всё равно станут освистывать

Бывшая первая ракетка мира американец Джимми Коннорс высказался о критике в адрес 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича на АО-2025. Публика освистала серба после его снятия с полуфинального матча. Коннорс отметил, что такое отношение к Джоковичу вызвано его заявлением в прошлом.

«Это говорит о том, что неважно, что ты делаешь. Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Это безумно, но в прошлом он сделал несколько вещей: отстаивал свою позицию, считал, что так и должно быть. Очень многие люди по всему миру не одобрили этого и критиковали его. Я говорю о ситуации с COVID-19.

Есть одна цитата, которая мне нравится: «Делай, что думаешь, говори, что хочешь, потому что возражающие не заслуживают внимания, а те, кто заслуживает внимания, не будут возражать». Людям всегда чего-то не хватает. Можно оказаться на грани и быть на аппарате жизнеобеспечения, а тебя всё равно станут освистывать», — приводит слова Коннорса Punto de Break со ссылкой на подкаст Advantage Connors.